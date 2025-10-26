Juventus, Cambiaso: "Dobbiamo alzare il livello tutti quanti, sarà una Lazio agguerrita"
TUTTO mercato WEB
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Lazio: "Dobbiamo alzare il livello tutti quanti, solo così possiamo fare il meglio. Le squadre di Sarri di solito giocano molto bene. Ci aspettiamo una Lazio agguerrita, sarà una bella partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Serie A
Serie B
Serie C
Pontedera, Menichini si rialza dopo Vis Pesaro: "Vittoria che vale doppio. Ora testa bassa e pedalare"
Calcio femminile