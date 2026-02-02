Ufficiale Juventus, ecco Adin Licina: depositato il contratto del talento ex Bayern

La Juventus ha depositato il contratto di Adin Licina, giovane trequartista classe 2007 prelevato dal Bayern Monaco. Il tedesco era in scadenza a giugno e la Juventus si è assicurata le sue prestazioni lasciando una percentuale sulla futura rivendita in mano ai bavaresi.

Il giocatore già nella giornata di ieri era sbarcato a Torino e si era presentato al J Medical per le visite mediche di rito prima della firma sul suo nuovo contratto. Nelle idee della Juventus il suo percorso inizierà con la Next Gen. In oltre 90 presenze con il settore giovanile del Bayern, in questi anni Licina ha collezionato 18 gol e 14 assist.