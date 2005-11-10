Juventus, a gennaio riparte la caccia al terzino sinistro: Ait-Nouri in pole
Daniel Uccellieri
La Juventus tornerà a lavorare sul mercato per rinforzare la fascia sinistra. Il tentativo della scorsa estate non aveva portato a un accordo, ma a gennaio il club intende riaprire il dossier e valutare nuove opportunità.
Tra i profili preferiti resta Rayan Ait-Nouri, che potrebbe lasciare il Manchester City con la formula del prestito. Alle sue spalle ci sono altri due nomi: Destiny Udogie del Tottenham e Alejandro Balde del Barcellona.
Le prossime mosse passeranno anche dagli incontri di mercato in programma a Milano. Il direttore tecnico Massara e il direttore sportivo Ottolini, impegnati nelle trattative per conto di Carnevali, avranno diversi appuntamenti nel corso della settimana per approfondire le possibili operazioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.