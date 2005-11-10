Il rendimento di Gustavo Varela non è passato inosservato e il mercato si prepara a muoversi attorno all'attuale capocannoniere della Serie A. Il centravanti portoghese del Monza è diventato un obiettivo concreto di Juventus e Napoli, entrambe intenzionate a giocare d'anticipo già nella sessione invernale per evitare un'asta internazionale in estate.

I partenopei seguono il classe 2005 da diverse settimane, ma nelle ultime giornate anche la Juventus ha intensificato i contatti, sia con la dirigenza brianzola sia con l'entourage del giocatore, rappresentato dall'agenzia Leaderbrock. Il Monza valuta il suo attaccante 35 milioni di euro: una cifra importante, che le due pretendenti vorrebbero ridurre inserendo una contropartita tecnica. Il Napoli potrebbe proporre Giovane, Folorunsho o Ngonge, mentre i bianconeri valutano di mettere sul tavolo uno dei propri giovani.

La Premier League si muove, c'è anche il Barcellona

La concorrenza, però, non arriva soltanto dall'Italia. Il Tottenham ha già preso informazioni direttamente con i rappresentanti del giocatore, mentre il Brighton ha mandato più volte i propri osservatori a visionarlo dal vivo. Anche il Manchester United ha seguito Varela durante Monza-Atalanta, quando un emissario dei Red Devils era presente al Brianteo. Sullo sfondo c'è inoltre il Barcellona, che ha effettuato un primo sondaggio in vista della prossima stagione.

Per Juventus e Napoli la necessità è quindi quella di accelerare, provando a chiudere l'operazione prima che i club inglesi possano entrare concretamente in corsa. La partita, però, si gioca anche sulle condizioni economiche: il Monza ha acquistato Varela dal Benfica per 2,5 milioni più uno di bonus, ma ha riconosciuto ai portoghesi il 20% sulla futura rivendita. Il Benfica, inoltre, conserva il diritto di pareggiare un'offerta ricevuta entro cinque giorni..