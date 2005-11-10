Il Milan continua a monitorare il mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera per la finestra di giugno c'è anche Angelo Stiller Il classe 2001 dello Stoccarda è considerato uno dei migliori registi emergenti d'Europa e rappresenta l'identikit ideale per il centrocampo immaginato da Amorim: un giocatore capace di costruire l'azione dal basso, controllare i ritmi, uscire dalla pressione e garantire qualità anche nella fase di recupero del pallone.

Da talento del Bayern al leader dello Stoccarda

Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, dove è approdato all'età di 9 anni, Stiller ha scelto di lasciare la Baviera per trovare spazio all'Hoffenheim, prima di esplodere definitivamente allo Stoccarda sotto la guida di Sebastian Hoeness, tecnico che lo conosce fin dai tempi delle giovanili. Arrivato nel 2023, è diventato in poco tempo il cervello della squadra, contribuendo ai recenti risultati e confermandosi come il punto di riferimento della manovra.

La scorsa estate sembrava destinato a partire. La Juventus aveva manifestato interesse, mentre il Real Madrid aveva mosso passi concreti potendo contare anche sull'apprezzamento di Toni Kroos, che lo aveva indicato come uno dei suoi possibili eredi. Sul tedesco si erano mossi anche diversi club inglesi, ma alla fine Stiller ha preferito restare allo Stoccarda. Oggi è legato al club da un contratto fino al 2028 e la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il "nuovo Kroos", finora solo sulla carta

Le qualità tecniche non si discutono: Stiller è uno dei migliori centrocampisti della Bundesliga per precisione nei passaggi, tocchi di palla, cambi di gioco e capacità di recuperare il possesso. In Germania il paragone con Toni Kroos nasce proprio da queste caratteristiche, ma è il diretto interessato a frenare gli entusiasmi: ha infatti spiegato che l'ex fuoriclasse del Real Madrid "era su un altro livello" e ha ribadito di non voler essere considerato il suo successore.

Ed è qui che emerge il principale interrogativo. Nonostante il rendimento costante con lo Stoccarda e i giudizi estremamente positivi degli addetti ai lavori, Stiller non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la Germania. Ha debuttato in Nazionale maggiore nel settembre 2024, ma continua a vivere alle spalle di Pavlovic e Kimmich e al Mondiale ha trovato spazio soltanto per uno spezzone nella gara del girone persa contro l'Ecuador. Klopp non l'ha ancora convocato (anche a causa di un infortunio recente); un paradosso che fa pensare: il regista che molti considerano tra i migliori d'Europa nel suo ruolo deve ancora convincere fino in fondo.

È anche questo il motivo per cui il suo profilo continua a dividere. Da una parte c'è un centrocampista moderno, intelligente e completo, perfetto per una squadra che vuole dominare il possesso; dall'altra un giocatore che, nonostante il talento evidente, non è ancora riuscito a consacrarsi. Per il Milan, però, resta una delle piste più intriganti per il futuro della mediana, una sfida da vincere.