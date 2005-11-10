Mancano solo le due gare che vedono impegnate Atalanta U23, contro il Pineto, e Inter U23, contro l'Audace Cerignola, rinviate per gli impegni delle nazionali per chiudere la quattordicesima giornata di Serie C. Nel Girone A dopo il fine settimana la classifica in alto è cortissima con Cittadella, Union Brescia e Trento raccolte in appena due punti, nel Girone B invece lo Spezia continua a comandare davanti al Ravenna che ha visto domenica l'esordio di Ronaldinho (45' in campo contro il Forlì), mentre nel Girone C prosegue la cavalcata del Potenza, vera sorpresa della stagione, che mantiene 9 punti di vantaggio sul Bari e ben 12 sul Sorrento terzo.

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Cittadella-Folgore Caratese 2-2

45+5' rig. Vacca (FC), 68' Ignatov (C), 86' Mezsargs (FC), 88' Ekuban (C)

Juventus Next Gen-Treviso 3-0

15' Konate, 55' Montero, 76' Merola

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Classifica: Cittadella 32, Union Brescia 31, Trento 30, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 24, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Desenzano 14, Novara 14, Juventus Next Gen 14, Carpi 14, Giana Erminio 12, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2

66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)

Pescara-Sambenedettese 3-1

7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)

Spezia-Vado 3-0

40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito

Ravenna-Forlì 2-0

36' Donati, 58' Rabbi

Perugia-Torres 0-1

49' Corsinelli

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18*, Pineto 17*, Perugia 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro 8

* una partita in meno

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Cavese-Crotone 1-0

49' Fusco

Potenza-Scafatese 4-0

1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro

Salernitana-Catania 1-0

57' Achik

Barletta-Altamura 2-0

71' e 75' Matheus da Silva

Cosenza-Casertana 2-1

7' Energe (Co), 28' Cimino (Co), 77' Manconi (Ca)

Sorrento-Monopoli 2-1

11' rig. Starita (S), 20' Crecco (S), 85' Parravicini (M)

Mercoledì 26 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Sorrento 23, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola 20*, Monopoli 20, Inter U23 20*, Casertana 20, Cavese 19, Picerno 19, Barletta 18, Salernitana 18, Casarano 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1°

* una partita in meno

° penalizzato di 6 punti