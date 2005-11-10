L'Atalanta guarda ancora una volta ai giovani talenti emergenti e, secondo le informazioni riportate da Fanatik, ha inserito nella propria lista anche Furkan Dursun, attaccante classe 2005 del Thun. Il centravanti austriaco, già nel giro della Nazionale Under 21, sta vivendo una stagione da protagonista in Svizzera: in 19 presenze ha realizzato 9 gol e fornito 5 assist, numeri che hanno convinto la società bergamasca a seguirne con attenzione la crescita.

Dal Rapid Vienna alla Svizzera: la crescita di un attaccante moderno

Cresciuto nel settore giovanile del Rapid Vienna, Dursun ha scelto di cambiare percorso nello scorso mercato invernale trasferendosi al Thun, dove ha trovato continuità e soprattutto lo spazio necessario per mettere in mostra le proprie qualità. Il suo impatto è stato immediato, tanto da attirare l'interesse non solo dell'Atalanta ma anche di diversi club europei, in particolare del Fenerbahce.

Il classe 2005 è un centravanti che abbina struttura fisica e capacità realizzativa, un profilo che potrebbe inserirsi perfettamente nella filosofia della Dea, sempre attenta a individuare giocatori giovani con margini di crescita importanti. Il Thun, però, non ha intenzione di privarsene facilmente: Dursun è legato al club svizzero fino al 30 giugno 2029 e un eventuale trasferimento richiederebbe un investimento significativo.

Un talento conteso anche dalla Turchia

La situazione internazionale rende il suo profilo ancora più interessante e ambito in Super Lig. Nato in Austria, Dursun ha rappresentato la Nazionale austriaca a livello giovanile, ma la Turchia sta provando a convincerlo a cambiare selezione. La concorrenza è forte.