Dominic Vavassori è uno dei migliori giovani messi in luce in Serie B in questa stagione. Sei gol e un assist a trascinare il Palermo al primo posto della classifica, tanto da accostarlo ai club di medio alta classifica in Serie A.

C'è il Napoli

In particolare sono gli azzurri ad avere già chiesto informazioni all'Atalanta che, da par suo, non ha grande intenzione di cederlo. Attualmente è in prestito secco ai rosanero e le prestazioni suggeriscono la possibilità di tenerlo per la prossima annata, soprattutto considerando che può giocare in tutti e tre i ruoli dell'attacco, sia da esterno d'attacco a sinistra o destra oppure da seconda punta. Il Napoli è molto interessato e può affondare il colpo, anche se la valutazione è un'incognita. Dopo tutto lo stesso Vavassori guadagna pochissimo a Bergamo e può essere davvero un trampolino di lancio intermedio per una big, con cifre anche superiori rispetto a quelle che potrebbe chiedere ora.

In caso di promozione...

Il Palermo si sta trovando benissimo con l'attaccante bergamasco, tanto che potrebbe essere molto interessato in caso di promozione, potendo spendere cifre molto alte e con l'idea di battagliare non solo per la salvezza già al primo anno. Insomma, la partita è molto aperta.