Juventus, i convocati per il Lecce: rientrano Conceicao, Cabal e Pinsoglio. Out Milik

Sono 23 i convocati della Juventus per la gara di questa sera contro il Lecce, valida per il 18° turno di Serie A. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti, dal quale mancano Milik, Vlahovic, Rugani e Gatti e nel quale rientrano invece Conceicao, Cabal e Pinsoglio:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Adzic.

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.