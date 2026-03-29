Juventus, non solo Spalletti: nei prossimi giorni nuovo incontro anche per il rinnovo di Vlahovic
Non soltanto il rinnovo con Luciano Spalletti, ormai praticamente definito per una nuova intesa di durata biennale, perché la Juventus si prepara nei prossimi giorni a incontrare di nuovo i rappresentanti di Dusan Vlahovic, per provare a cambiare davvero il destino di una storia che solo fino a qualche settimana fa sembrava già scritta, e portava a credere unicamente a un addio al termine del contratto il prossimo 30 giugno, e il cui finale invece potrebbe essere modificato.
Il giocatore di recente ha fatto sapere di essere disposto a ridimensionare il pesante ingaggio attuale da 12 milioni di euro netti che la Vecchia Signora gli riconosce, le parti sono al lavoro per provare a definire un'intesa su un nuovo vincolo biennale. Lo riferisce l'edizione odierna de La Stampa.