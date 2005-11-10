Juventus, Koompeiners: "Male nel primo tempo, bene nel secondo. Felice per il gol"
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Matteo Selli
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Oggi alle 14:49Serie A
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22.11.2026 14:49Serie A
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Al termine della sfida di Serie A contro il Venezia, il centrocampista della Juventus Teun Koompeiners ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:
"È una sensazione bellissima, abbiamo fatto quattro grandi gol, sono felice. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tante palle facili, nel secondo abbiamo fatto meglio e quando succede hai più occasioni. Ha volte è meglio recuperare palla, perché hai più spazio per attaccare. Woltemade? Lui è un bravo ragazzo, dentro e fuori dal campo, è importante lavora per la squadra".
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