Teun Koopmeiners, centrocampista Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Venezia. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Cosa vi sta chiedendo il mister?

"Io penso che abbiamo tante qualità per giocare bene. Poi dobbiamo fare meglio nella continuità e nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi facili. Siamo una squadra che deve giocare bene per 90' minuti e non solo per 45'".

Come stai?

"Mi sento bene fisicamente e sto trovando continuità anche in questo ruolo a sinistra. Nel finale ho fatto un po' di stretching ma non ho sentito dolore".

Sul tuo ruolo?

"Sono un centrocampista. Ho giocato tante partite in questa posizione però in nazionale e in Olanda ho giocato da difensore. Quando è arrivato il mister c’era qualche problema infortuni con i difensori e ho giocato lì

Cosa cambia a giocare con Douglas Luiz o Sarr?

"Non cambia tanto perché entrambi vogliono la palla. Io ho fatto lo stesso lavoro con entrambi e non cambia molto".

Ti senti un leader?

"Io sento molta responsabilità. Io sono uno dei più vecchi qua, ho giocato tante partite e ho esperienza. Ho vissuto tanti momenti in campo e sento questa responsabilità".

Come ti spieghi le differenze tra il primo e secondo tempo?

"Abbiamo sbagliato troppi palloni facili nel primo tempo. Quando diamo palla a Douglas possiamo trovare il terzino dall’altra parte, nel secondo lo abbiamo fatto molto meglio. Possiamo trovare più spazi per trovare occasioni. Ci siamo detti questi nello spogliatoio".