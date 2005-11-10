Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sfida di Serie A contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

"Dobbiamo essere coscienti che la partita di oggi serve ad apprendere le dinamiche e capire com'è questa Serie A. Abbiamo fatto cinquanta minuti molto bene, senza rinunciare mai a ribaltare il fronte offensivo. Basta dare meno importanza a certe dinamiche e ti puniscono. Abbiamo la necessità assoluta di imparare perché partite così ce ne saranno un sacco. Non fa mai piacere perdere con uno scarto ampio, ma siamo nella fase in cui la squadra deve essere cosciente di poter prendere degli schiaffi su certi campi. In alcuni momenti bisogna essere abili a tramutare in gol. Altre volte puoi andare in svantaggio, ma devi avere la forza di rimanere in partita, invece abbiamo la frenesia di prenderci tutto subito. Su queste cose dobbiamo lavorare, ma è evidente che per cinquanta minuti abbiamo fatto vedere di cosa siamo capaci. Adesso dovremo fare più partite possibili di questo livello. Rigiochiamo venerdì, questa partita ci deve insegnare tanto".