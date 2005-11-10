Bologna, Di Vaio: "Preoccupati per Cambiaghi? Il telefono era spento. Sul rinnovo di Miranda..."
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Pietro Celeste
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22.11.2026 14:50Serie A
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Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato nel pre-partita contro l'Udinese ai microno di Dazn: "Abbiamo gestito la situazione di un calciatore inesperto in Nazionale. Lui ha chiesto scusa a tutti, abbiamo spiegato la situazione a tutti e poi le parole ogni tanto vengono strumentalizzate".
Eravate preoccupati di qualche chiamata per Cambiaghi dopo la Nazionale?
"Il telefono era spento, non c'erano problemi".
Come procedono i rinnovi di Bernardeschi e Miranda?
"Con Bernardeschi siamo quasi in chiusura dell'accordo, con Miranda ci stiamo approciando. Abbiamo parlato con gli agenti, vediamo come procede".
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