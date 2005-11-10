Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato nel pre-partita contro l'Udinese ai microno di Dazn: "Abbiamo gestito la situazione di un calciatore inesperto in Nazionale. Lui ha chiesto scusa a tutti, abbiamo spiegato la situazione a tutti e poi le parole ogni tanto vengono strumentalizzate".

Eravate preoccupati di qualche chiamata per Cambiaghi dopo la Nazionale?

"Il telefono era spento, non c'erano problemi".

Come procedono i rinnovi di Bernardeschi e Miranda?

"Con Bernardeschi siamo quasi in chiusura dell'accordo, con Miranda ci stiamo approciando. Abbiamo parlato con gli agenti, vediamo come procede".