Al termine della sfida di Serie A contro il Venezia, l'attaccante della Juventus Nick Woltemade ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

"Vittoria importante, specialmente dopo la sosta. Sapevamo fosse una partita difficile, abbiamo fatto un grande secondo tempo. Ho lasciato il rigore a Kolo Muani, non sono un bravo ragazzo, lo faccio per la squadra. Vogliamo sempre vincere, non è sempre facile farlo, dobbiamo essere più coraggiosi. Il secondo tempo dimostra che la squadra c'è e la risposta è arrivata".