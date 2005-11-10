Juventus, Woltemade: "Vittoria importante in una partita difficile. La squadra c'è"
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Matteo Selli
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Oggi alle 14:56Serie A
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22.11.2026 14:56Serie A
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© foto di Federico De Luca
Al termine della sfida di Serie A contro il Venezia, l'attaccante della Juventus Nick Woltemade ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:
"Vittoria importante, specialmente dopo la sosta. Sapevamo fosse una partita difficile, abbiamo fatto un grande secondo tempo. Ho lasciato il rigore a Kolo Muani, non sono un bravo ragazzo, lo faccio per la squadra. Vogliamo sempre vincere, non è sempre facile farlo, dobbiamo essere più coraggiosi. Il secondo tempo dimostra che la squadra c'è e la risposta è arrivata".
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