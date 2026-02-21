Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Como: "C'è da dire che siamo stati un po' penalizzati, sfortunati nel prendere gol al primo errore. Però se ne prendi 13 in 4 gare vuol dire che qualcosa non va. C'è poco tempo per preparare questi aspetti durante la settimana, ma dobbiamo essere più concentrati nelle fasi della partita".
