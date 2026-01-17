Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:28Serie A
Marco Pieracci

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida persa 1-0 sul campo del Cagliari: "Dovevamo essere più cattivi negli ultimi metri per sbloccare questo tipo di partite, sulla punizione si poteva fare meglio anche se c'è stata un po' di sfortuna".

Cosa manca per fare l'ultimo salto?
"Manca vincere queste partite, sono quelle che fanno la differenza. Sapevamo quanto fosse importante, abbiamo fatto una buona partita ma non siamo riusciti a sbloccarla. Il mister ci ha dato consapevolezza, oggi c'è stata un po' di frenesia ma dobbiamo tenere la testa alta e restare tranquilli perché siamo un bel gruppo".

Le parole di Spalletti ti rendono orgoglioso?
"Sicuramente, quando il mister parla bene è sempre positivo: abbiamo avuto modo di parlare appena è arrivato, lui è stato molto chiaro con me e ci siamo capiti. Così è più semplice lavorare insieme, sono felice di come sto giocando. Noi più vecchi dobbiamo proteggere i ragazzi più giovani, fargli capire cos'è la maglia della Juve e vincere le partite che è la cosa più importante":

