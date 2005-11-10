Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali

La Juventus lavora per ricostruire l'intera rete scouting e secondo quanto riportato da Tuttosport il favorito per il ruolo di capo scout è Davide Cangini.

52 anni, attualmente a capo dell'area scout del Sassuolo, Cangini è una professionista che l'attuale amministratore delegato, Giovanni Carnevali, conosce molto bene. In passato ha lavorato per Bari, Spezia e Atalanta. Si attendono i prossimi passi nelle prossime settimane.

Caccia ai nuovi Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea

C'è una struttura da rifondare dopo lo smantellamento avvenuto tra le reggenze Giuntoli-Comolli, ma che alla Juve hanno bene in mente come ripristinare: scoprire in età precoce i nuovi Yildiz, Huijsen, Soulé e Barrenechea è una necessità per chi insegue il pareggio di bilancio. I prodigi del passato possono essere replicati, a maggior ragione per il lavoro che continua a svolgere anno dopo anno la Next Gen, perfetto ponte tra le giovanili e la prima squadra.