Il Napoli esce a testa alta dall'Etihad Stadium, sfiorando un'impresa che alla vigilia sembrava quasi impossibile. Finisce 2-2 contro il Manchester City, al termine di una splendida prova collettiva della formazione di Massimiliano Allegri, capace di portarsi in vantaggio per ben due volte e di mettere in seria difficoltà gli uomini di Enzo Maresca. Gli azzurri salgono così a quattro punti dopo cinque giornate di Champions League, mentre gli inglesi raggiungono quota dieci. Un pareggio che muove la classifica, ma al di là del peso specifico del punto conquistato è soprattutto la prestazione a rappresentare un'iniezione di fiducia per il Napoli, protagonista di una delle sue migliori serate stagionali.

Il Napoli tiene testa al City: Donnarumma salva gli inglesi nel primo tempo

Il Manchester City prende subito in mano il pallino del gioco e dopo appena due minuti impegna Milinkovic-Savic con una conclusione dalla distanza di Anderson. Il Napoli risponde con due occasioni ravvicinate per McTominay, mentre al 10' O'Reilly non inquadra lo specchio della porta di testa. Gli inglesi fanno possesso, ma sbattono contro una retroguardia azzurra particolarmente attenta, con Olivera e Beukema protagonisti di diverse chiusure provvidenziali. La squadra di Allegri non rinuncia ad attaccare e cresce nel finale di frazione: al 44' proprio Beukema sfiora il vantaggio con un'incornata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trovando la grande risposta di Donnarumma. Si va così all'intervallo sullo 0-0.

Hojlund e Lang fanno sognare il Napoli, Cherki salva il Manchester City

La partita si accende nella ripresa. Al 56' Hojlund raccoglie un'imbucata di Gilmour, elude l'intervento di Guehi e trafigge Donnarumma con un diagonale chirurgico. Maresca trova in Doku l'uomo capace di cambiare il volto della sua squadra: il belga semina il panico sulla sinistra e al 67' serve a Bouaddi il pallone dell'1-1. Il City intensifica la pressione, ma proprio nel momento più complicato il Napoli torna avanti: Politano innesca Spinazzola sulla destra, cross dal fondo e splendido destro al volo di Noa Lang al 77'. Gli inglesi si riversano nuovamente in avanti, Gvardiol colpisce un legno e Milinkovic-Savic si oppone ad Anderson. All'86', però, arriva la prodezza di Cherki, che si destreggia tra gli avversari e sorprende il portiere serbo da posizione defilatissima. È il gol del definitivo 2-2, che non cancella la grande prestazione degli azzurri.