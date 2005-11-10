Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, ha commentato così la sconfitta dei suoi in casa contro il Catanzaro: "È difficile parlare dopo un 1-3 in casa, è la prima volta che subiamo così tanti gol su palla inattiva. Qualche episodio ci sta andando male, anche a livello arbitrale qualcuno andrebbe rivisto ma chiaramente non è un alibi perché dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo sfruttato poco i tre davanti e abbiamo preso il terzo gol pesante, voglio salvare la reazione finale. Questo è un campionato un po’ strano, in casa fanno tutte fatica tranne Palermo e Modena”.

Sulla difficoltà del blocco a cinque: “La difficoltà l’abbiamo a causa del blocco basso, perché ci impossibilità di far accendere quelli davanti. A noi in casa manca il coraggio, non stiamo osando né giocando in avanti. Abbiamo attaccato poco la profondità e dobbiamo trovare delle due soluzioni".