Il Napoli torna avanti all'Etihad Stadium: grande azione, tiro al volo vincente di Lang
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Pierpaolo Matrone
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24.11.2026 22:36Serie A
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Il Napoli si riporta avanti in casa del Manchester City, grazie alla prima rete in Champions League con la maglia azzurra di Noa Lang, alla seconda gioia stagionale. Bella azione degli azzurri, da Politano a Spinazzola in verticale sulla destra. Cross morbido dell'ex Roma, Atalanta e Juventus: sul secondo palo arriva Lang, che con un destro al volo sigla il 2-1.
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