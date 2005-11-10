Il Manchester City riprende di nuovo il Napoli: Cherki sgasa in area e trafigge Milinkovic
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Pierpaolo Matrone
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24.11.2026 22:44Serie A
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Il Napoli si fa riprendere dal Manchester City a cinque minuti dalla fine della partita. Azione insistita dei Citizens, che trovano l'imbucata vincente per Cherki: in area di rigore l'ex Olympique Lione sgasa, va via a Olivera e incrocia il destro, mandando la palla all'angolino lontano.
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