Nella serata di Champions League tra i risultati meno attesi c'è il Napoli che è andato a far punti sul campo del Manchester City. La squadra di Allegri ha flirtato anche con la vittoria, dovendosi alla fine 'accontentare' di un 2-2.

I complimenti di Capello al Napoli

Dagli studi di Sky Sport si elevano le parole complimentose del tecnico e opinionista tv Fabio Capello: "Risultato meritato, il Napoli ha saputo giocare da squadra e soffrire. Si sono aiutati tutti quanti, andando due volte in vantaggio. A livello di bellezza, il secondo gol del Napoli è straordinario: con quattro passaggi sono arrivati in porta. E anche dopo il 2-2 hanno attaccato e cercato la vittoria, c'era uno spirito diverso. Un'altra cosa bella e che mi è piaciuta, la standing ovation a De Bruyne. Dovuta, ma non scontata".