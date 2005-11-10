Risultato finale: Manchester City-Napoli 2-2

LE PAGELLE DEL MANCHESTER CITY

(A cura di Paolo Lora Lamia)

Donnarumma 6 - In un primo tempo avaro di occasioni, emerge con una paratona su Beukema nel finale. Non ha colpo sui due gol presi.

Nunes 5,5 - Buona spinta e qualche cross invitante in avvio, poi più opaco con il passare dei minuti.

Guehi 5,5 - Quando arriva qualche pericolo, protegge al meglio Donnarumma mettendo in campo grande attenzione. Almeno fino allo 0-1, visto che viene uccellato da Hojlund prima del tiro decisivo.

Gvardiol 6 - Si fa preferire rispetto al compagno di reparto Guehi. Nel finale, centra anche un palo sfiorando così il 2-2.

O'Reilly 5 - Intraprendente in fase offensiva, ma sulla sua prova pesa la voragine lasciata a Spinazzola che poi serve a Lang la palla dell'1-2.

Anderson 6 - Tra i migliori nell'undici di Maresca. Sempre di aiuto alla fase offensiva, tentando sia il suggerimento in area che la soluzione personale.

Bouaddi 6,5 - Gara dai due volti. Cresce dopo l'intervallo, spiccando soprattutto per la stoccata su assist di Doku che vale il vantaggio inglese.

Cherki 7 - Il genietto che, dalla trequarti in su, crea sempre qualcosa. Si fa notare in rifinitura così come in fase conclusiva e nella ripresa è ancora più incisivo. La rete del 2-2 è la ciliegina sulla torta.

Fernandez 5,5 - La grinta non manca da parte sua nell'ultimo terzo di campo, ma manca la parte più importante: impattare con giocate realmente decisive per la sua squadra.

Dal 63' Ndiaye 6 - Buon impatto sul match. Avvia l'azione del secondo pareggio dei Citizens.

Allan Elias 5 - Un paio di fiammate sulla sinistra e poco altro, da parte di uno dei più in ombra nell'undici inglese.

Dal 55' Doku 6,5 - La sua entrata è un elettroshock. Incontenibile sulla sinistra, ha il merito di servire a Bouaddi il pallone per pareggiare subito il gol di Hojlund.

Haaland 5 - Deve fare i conti con un trio difensivo in gran serata, che riesce a limitarlo come non è capitato spesso in stagione. Si prende una giornata di pausa.

Allenatore: Maresca 6 - La sua squadra domina nel possesso palla, ma non in modo altrettanto evidente sul piano delle occasioni. Azzeccati i cambi, che portano un punto prezioso.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

(A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6 - Risponde due volte Anderson nel primo e nel secondo tempo, è sempre ben posizionato nelle uscite, tutte coi tempi giusti. Esente da colpe sulla rete di Bouaddi, forse può fare qualcosa in più su Cherki.

Spinazzola 7 - Spostato sulla destra, terzino nel 4-3-3 e non più quinto, interpreta al meglio anche questo ruolo su una fascia non sua. Una prestazione impreziosita anche dal bell'assist per il 2-1 di Lang, con un cross morbido, coi giri giusti.

Beukema 6,5 - Un anno fa all'Etihad andò vicino al gol, stasera si ripete: solo una gran parata di Donnarumma glielo nega. Ogni tanto pasticcia in costruzione, ma è sempre concentrato in marcatura.

Rrahmani 6,5 - Impeccabile in marcatura, tant'è che centralmente il Manchester City non passa mia. Provvidenziale su O'Reilly nel finale

Olivera 6 - Nel primo tempo è lui a mettere spesso e volentieri un rammendo, in chiusura o in disimpegno, anche contro un cliente scomodo come Haaland sui piazzati. Viene anche dentro al campo per aiutare nello sviluppo offensivo. Mezzo voto in meno perché viene saltato da Cherki sul 2-2.

De Bruyne 6 - L'osservato speciale, l'uomo più atteso. Nello stadio che è stato casa sua per dieci anni non trova l'ispirazione di un tempo o di altre serate anche in maglia azzurra e si limita a un ruolo da comprimario. Dal 76' Anguissa s.v.

Gilmour 7 - Regia saggia in ogni momento della gara, nonostante la pressione incessante del Manchester City. Ci mette anche il recupero alto e l'assist per Hojlund per l'1-0. Il migliore in campo.

McTominay 6 - Reduce dal gol-vittoria col Torino, stasera ha una sola occasione buona ma non la sfrutta. Aiuta tanto anche in fase difensiva, ma è meno incisivo del solito negli ultimi metri. La sufficienza però ci sta tutta.

Politano 6 - Torna a fare l'ala e non a tutta fascia e ne trae beneficio. Mette lo zampino sul 2-1, facendo partire l'azione con un gran passaggio in verticale, riscattando anche l'errore in marcatura su Doku in occasione dell'1-1.

Hojlund 7 - Un solo gol nelle ultime 12 partite con il Napoli e in tanti cominciavano a metterlo in discussione. Lui zittisce le critiche con un gol da grande attaccante, oltre alla solita lotta, spesso anche spalle alla porta. Dal 76' Giovane s.v.

Lang 7 - Era stato il migliore contro la Lazio, tra i migliori contro il Torino e si conferma in un momento positivo anche all'Etihad. Prima sciupa una buona chance in campo aperto, poi si fa perdonare col destro al volo del 2-1 che gli vale il primo gol in Champions League con la maglia azzurra.

Allenatore: Allegri 7 - Stasera anche gli esteti del calcio avranno poco da criticare. Cambia di nuovo modulo, tornando al 4-3-3, e la mossa si rivela vincente. Non concede nulla centralmente ai campioni del Manchester City e sfiora pure l'impresa, portandosi due volte avanti e venendo raggiunto solo a quattro minuti dalla fine. Un Napoli coraggioso davanti e ordinato dietro. Se gioca così, anche la risalita tra i primi quattro in campionato non è utopia.