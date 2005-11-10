Finalmente Joel. I tifosi del Palermo da troppo tempo aspettavano il gol del loro centravanti che negli anni precedenti li aveva abituati più che bene viste le nove reti in 14 presenzi nei primi sei mesi e soprattutto le 24 in 38 partite dello scorso anno. Il finlandese quest’anno era fermo a quota due nonostante una squadra più che performante che ha perso una sola volta in campionato, a Catanzaro nel turno precedente, e che segna con grande regolarità. L’astinenza di Pohjanpalo era un po' l’eccezione a una macchina quasi perfetta come quella costruita in estate e che il tecnico Pippo Inzaghi ha finora saputo valorizzare al meglio cambiando anche il suo ‘credo’ calcistico e affidandosi fin da inizio anno a un offensivo 4-3-3 che in fase di possesso si trasforma in 4-2-3-1.

Un mese e mezzo dopo torna al gol Pohjanpalo

Contro il SudTirol questa sera il Palermo era chiamato a rispondere subito al primo scivolone stagionale e lo ha fatto nel miglior modo possibile mandando in gol tutto il tridente: ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Dennis Johnsen, mai così decisivo in zona gol tanto da essere a un passo dalla doppia cifra e aver già superato abbondantemente il suo record di gol in Italia (sei in 31 presenze con la Cremonese), ma è stato il raddoppio a togliere finalmente un macigno dalla schiena di Pohjanpalo: il finlandese ha infatti sfruttato al meglio l’assist di Domenic Vavassori trovando finalmente il terzo gol del suo campionato e ponendo fine a un’astinenza che durava da 10 ottobre (4-2 contro l’Empoli).

Tridente da sogno e tutto a segno

Alla festa del gol, 4-1 il finale, non poteva ovviamente mancare il terzo componente del tridente offensivo: quel Vavassori che ha sostituito come meglio non poteva l’infortunato Gabriel Strefezza, rientrato in campo proprio stasera nel finale, che a fine primo tempo ha calato il tris rosanero su assist, manco a chiederlo, del solito Johnsen. Il norvegese si è poi tolto lo sfizio di siglare anche una doppietta personale prima di lasciare il campo proprio all’italo-brasiliano quando mancavano venti minuti alla fine. Un cambio in più che non farà certamente male soprattutto in questo periodo intenso con Strefezza che però dovrà faticare più di quanto si aspettasse per riconquistare la titolarità.