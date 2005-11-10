Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions col Paris Saint-Germain, è tornato anche sui risultati negativi arrivati contro Real Madrid e Manchester United nonostante le prestazioni positive dei suoi giallorossi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma.

Le parole di Gasperini sulle gare precedenti di Champions

Non c'è il rischio che le sconfitte rocambolesche con Real e Manchester United abbiano lasciato qualche scoria nell'atteggiamento della squadra che dovrà avere domani?

"Ma questa è la dimensione della Champions, che è una competizione, la più importante al mondo, quella di valore assolutamente più alto. Quindi puoi anche fare delle prestazioni molto importanti, come abbiamo fatto con Real e Manchester, però poi dopo ci sono gli episodi e ci sono i migliori giocatori al mondo in campo che possono determinare anche... È, a detta un po' di tutti, la competizione dove gli episodi incidono più che nelle altre competizioni. Noi dobbiamo preoccuparci di fare quel tipo di prestazioni, perché quel tipo di prestazioni ti dà comunque sicurezza, ti fa crescere, te lo porti in campionato e probabilmente ti aiuta a crescere anche in questa competizione".