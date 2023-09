Juventus, parola d'ordine sostenibilità: l'obiettivo è rimodulare i contratti di Pogba e Szczesny

Dopo aver concluso una campagna trasferimenti all'insegna della sostenibilità, con il solo Weah ad arricchire la rosa e diverse uscite utili ad abbassare in modo sostanziale il monte ingaggi, la Juventus pensa alla fase due dell'opera di 'sistemazione' della rosa in armonia con i conti. Vale a dire l'ulteriore decurtazione degli stipendi annuali tramite spalmatura degli ingaggi più onerosi.

Il caso più significativo, come noto, è quello di Paul Pogba, il giocatore più pagato della rosa bianconera: 8 milioni netti più 2 di bonus (10,48 milioni lordi) fino al 2026. A breve andrà in agenda un appuntamento con il suo agente, Rafaela Pimenta, in cui si potrebbe ragionare sull’ipotesi di una ridefinizione della parte fissa. Al 2026 potrebbe invece essere portato il contratto di Wojciech Szczesny, che percepisce 6,5 milioni netti (12,03 al lordo) e ha aperto alla possibilità di spalmarlo su una stagione in più. Stesso orizzonte possibile pure per Chiesa, in scadenza nel 2025, che riceve 5 milioni netti di stipendio e vorrebbe incrementarli.

Dopo le tanti voci estive, per Dusan Vlahovic potrebbe arrivare presto una offerta simile: il serbo è legato alla Signora fino al 2026 (7 milioni all’anno di ingaggio): pure per il serbo saranno avviati i colloqui per trovare una soluzione soddisfacente per il futuro con la formula “prolungamento-spalmatura dello stipendio”.