Juventus, David ha stregato l'Atletico: i Colchoneros lo vogliono a titolo definitivo

Jonathan David non ci ha messo molto a prendersi l'Atletico Madrid. Arrivato in prestito dalla Juventus nell'ultimo giorno del mercato estivo e accompagnato da un po' di perplessità, il bomber canadese sta sfruttando al meglio ogni chance concessa dal tecnico Diego Simeone. I numeri in questo senso parlano chiaro: in 4 partite di Liga ha segnato 3 gol e fornito 2 assist. Un rendimento che ha convinto la dirigenza biancorossa a puntare su di lui anche per il futuro.

David all'Atletico definitivamente: le cifre

Nel momento in cui David è passato all'Atletico in estate lo ha fatto con la formula del prestito gratuito, ma già fissando a 25 milioni di euro la cifra di un eventuale riscatto. Stando a quello che riporta Relevo, la compagine spagnola si è già convinta di sborsare questa cifra. Ci saranno da discutere i dettagli con la Juventus, ma intanto l'attaccante si è guadagnato sul campo la fiducia di chi ha puntato su di lui dopo un'annata anonima a Torino.