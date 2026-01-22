Juventus, sfatato il tabù Benfica: seconda vittoria in dieci incontri UEFA da marzo 1993

La Juventus, che ieri ha battuto 2-0 il Benfica di Mourinho grazie alle reti di Thuram e McKennie, ha ottenuto la seconda vittoria in dieci incontri in competizioni UEFA contro gli encarnados, la prima da marzo 1993 secondo quanto riporta Opta Paolo su X. Sfatato dunque il tabù portoghese che durava dagli anni '90.

L'analisi di mister Spalletti

"È stato veramente difficile no? Facciamo due partite in cui teniamo sempre palla, stiamo sempre dentro l’area avversaria e non facciamo gol. E stasera è stata una partita difficile? In ogni modo usciamo sempre buscandone. La partita è stata in equilibrio: i colpi di testa di David e Miretti sono stati importanti…Nell’inizio del secondo tempo non siamo riusciti a fare un passaggio in più, a liberare un uomo, perdendo palloni timidi, si è fatta venire la tosse al pallone. Poi McKennie ha avuto una situazione importante, abbiamo colpito un palo. Partita in equilibrio, non una partita difficile o rubata. Noi ci siamo meritati quello che è venuto fuori. Come atteggiamento ce lo siamo meritato, è sempre stato di quelli giusti. Ho un po’ d’anni, erano 4/5 partite che non vincevamo col Benfica, dobbiamo dire bravi alla squadra".

La risposta di mister Mourinho

"Devi fare gol e giocare come abbiamo giocato, dominare come abbiamo dominata, avere il coraggio che abbiamo avuto. Devi poi tradurlo in fare gol e vincere, altrimenti apri la porta alla sofferenza. Sfortunatamente io ero in panchina come uno che ha 1250 partite di esperienza e ho detto al mio collega alla mia destra: ‘Se non faremo gol soffriremo'".