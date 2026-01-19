Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia

La Juventus continua a lavorare sotto traccia per valutare quali opportunità possano realmente integrarsi nel progetto bianconero, tenendo sempre al primo posto l’equilibrio di bilancio. La dirigenza osserva con attenzione sia le esigenze espresse da Luciano Spalletti, sia quelle dei tifosi: la squadra necessita di un centrocampista di spessore e torna nel mirino bianconeri il nome di Franck Kessié.

L'ex Atalanta, Milan e Barcellona, attualmente all’Al Ahli, fino a poco fa impegnato in Coppa d’Africa, lascerà in estate l'Arabia e vorrebbe tornare in Serie A. La Juve, già interessata in estate, è pronta a fiutare l’occasione, valutando attentamente la sostenibilità economica dell’operazione sotto la gestione del neo ds Marco Ottolini, rivela Sky.