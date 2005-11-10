Taylor inventa di tacco, Noslin segna ancora: Lazio-Lecce 2-0
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 16:24Serie A
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21.11.2026 16:24Serie A
Noslin firma la doppietta e raddoppia per la Lazio: decisivo il colpo di tacco di Taylor a liberarlo davanti a Falcone.
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Ancora Noslin, la Lazio raddoppia. L'attaccante biancoceleste è una sentenza in questo momento, è sempre a posto giusto al mento. L'azione nasce da un cross di Floriani Mussolini per Taylor che in area ha la lucidità di liberare Noslin con un colpo di tacco da applausi. Noslin si presenta solo davanti a Falcone e deve solo appoggiare il pallone in rete.
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