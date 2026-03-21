Juventus, Spalletti su Boga: "Tutti mi dicevano di metterlo a sinistra, davanti è micidiale"

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una partita importante, il Sassuolo ha avuto problemi con la pertosse. C'è il rischio di sottovalutare la gara?

"Tante assenze? Qualsiasi squadra di solito ha 15-16 titolari. È chiaro che c'è qualcuno che può giocare di più, ma anche chi subentra è valido. Ricordo il periodo Covid di 3-4 anni fa, eravamo in 13 calciatori, siamo venuti qui (con il Napoli) pareggiando con un bellissimo gol di Mertens. Questo può creare un po' di presunzione se non sei intelligente a saper leggere bene la notizia, mentre dall'altra parte ci possono essere stimoli in più di aiutarsi".

Ha trovato un nuovo centravanti, Boga. Come lo vede lì in mezzo?

"Tutti quelli cui l'ho chiesto mi dicevano che aveva bisogno di giocare a sinistra. Quando l'ho messo lì dentro ha dimostrato di conoscere benissimo quel pezzo di campo lì e di conoscere cosa fa male alle difese avversarie. Se ha dieci metri alle spalle la profondità la usa veramente in maniera letale, da velocista, cercheremo di sfruttare questo e la sua tecnica".

Torna Vlahovic, come sta? Ora ha quattro punte fra le quali scegliere anche a gara in corso...

"Ora sta bene, fa vedere di essere una punta completa. Sono caratteristiche un po' diverse, si andrà a valutare di cosa c'è bisogno a 15-20 minuti dalla fine. Per Vlahovic l'intervento è stato veramente brutto, ha avuto difficoltà nel mantenersi alle regole e non rischiare, siccome ora c'è il percorso che sta volgendo al termine, cerchiamo di non fare confusione proprio all'ultimo".