Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, il centravanti Mateo Pellegrino ha parlato del suo rapporto con il padre Mauricio, ex difensore tra le altre di Barcellona, Valencia e Liverpool, e oggi allenatore che ha avuto anche il figlio al tempi del Velez. "Da piccolo accompagnavo mio padre agli allenamenti del Liverpool dove era il vice di Benitez" ha raccontato il bomber viola. "C'era Fernando Torres, segnava sempre. Ogni tanto si fermava a calciare insieme a me. Ovviamente non sbagliava mai".

Pellegrino ha parlato anche del periodo in cui ha avuto il padre come allenatore: "Non avrei mai immaginato che potesse essere lui a farmi debuttare con il Velez. Alcune persone all'inizio pensavano che fossi li soltanto perché 'figlio di, poi però ho dimostrato che si sbagliavano. A marzo 2022 accadde di tutto. Segnai il mio primo gol poi però mi feci male e pochi giorni dopo mio padre lasciò il club. Fu un vortice di emozioni. Mi sarebbe piaciuto averlo come allenatore per più tempo".

Infine, sul rapporto attuale, l'attaccante ha raccontato: Non parliamo tanto di calcio ma dopo la Juventus mi ha fatto i complimenti.

Non me lo aspettavo. Lui è stato un grande difensore ma se lo avessi incontrato da avversario me lo sarei mangiato!"