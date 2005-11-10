L'Udinese cerca un leader che possa trascinare la squadra fuori dal pantano dell'ultimo posto in cui si è cacciata e quel ruolo è pronto a prenderselo David

Alaba. L'impatto con la nuova realtà friulana per l'ex Real Madrid finora è stato pressoché nullo: arrivato due mesi fa da svincolato, l'austriaco ha preso parte ai 18 minuti finali della gara contro il Torino (2-1 granata) e alla disastrosa partita persa in casa per 0-3 contro il Lecce. Quarantacinque minuti terribili, dove Alaba palesò tutta la sua scarsa condizione che sfociò poi nell'ennesimo ‹b›infortunio al polpaccio che lo tiene fuori da un mese.

Zanetti ha bisogno di lui

Difficile capire se Alaba quando ha firmato lo scorso 24 settembre poteva minimamente immaginare che si sarebbe ritrovato in una situazione del genere: in una rosa che sembra aver perso la forza delle scorse stagioni, con un cambio di guida tecnica e con la squadra all'ultimo posto. Paolo Zanetti però ha bisogno di tutta la sua esperienza per mettere la toppa ad una difesa che in undici partite è stata capace di prendere 25 gol.

Torna a Bologna?

L'occasione potrebbe già arrivare domenica pomeriggio, alla ripresa del campionato, quando l'Udinese sarà chiamato alla trasferta del Dall'Ara contro il Bologna. In casa dei bianconeri cresce la fiducia di un possibile ritorno tra i convocati di David Alaba. Toccherà poi a Zanetti capire come cucirgli perfettamente l'abito su misura, per mascherarne alcuni limiti fisici. Il precedente da centrale in una difesa a tre contro il Lecce non fa ben sperare ma adesso i tempi sono cambiati e Alaba è pronto a tornare protagonista.