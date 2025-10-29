Juventus-Udinese 3-1, il "Panini Player of the match" è Federico Gatti
Federico Gatti è stato votato come "Panini Player of the match" di Juventus-Udinese. Il difensore rivolese ha segnato la rete del provvisorio 2-1 che ha poi indirizzato la partita contro i friulani, per un importante ritorno alla vittoria dopo un digiuno di 8 partite.
Secondo gol stagionale per il centrale, che aveva segnato anche in Champions League contro il Villarreal. Voto 7 per Tuttomercatoweb, che lo inserisce tra i migliori.
