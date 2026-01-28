PSV-Bayern, le formazioni ufficiali: Perisic titolare nonostante le voci sull'Inter
Di seguito le formazioni ufficiali di PSV Eindhoven e Bayern Monaco, sfida valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League:
PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Dest; Schouten, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Wanner; Man, Til, Perisic. All. Peter Bosz
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Bischof, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlović; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson. All. Vincent Kompany
