Liverpool-Qarabag, le formazioni ufficiali: Salah titolare, Chiesa solo in panchina
Di seguito le formazioni ufficiali di Liverpool-Qarabag, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson Becker; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitike, Gakpo. All: Slot.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. All: Gurbanov.
Arbitro: Kruzliak (Slovacchia).
