Club Brugge-OM, le formazioni ufficiali: c'è Stankovic. De Zerbi con due ex Serie A
Di seguito le formazioni ufficiali di Club Brugge-Olympique Marsiglia, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Carlos, Vermant, Diakhon. All. Ivan Leko.
OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd; Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Medina; Greenwood, Gouiri, Traore. All. Roberto De Zerbi.
ARBITRO: Guida (Italia)
