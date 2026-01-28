Del Piero: "Juventus con Openda titolare mossa intelligente di Spalletti. E Yildiz rifiata"

La Juventus questa sera alle 21 si gioca sul campo del Monaco la possibilità di accedere in via diretta agli ottavi di Champions League, avendo però già in tasca la matematica certezza di poter disputare almeno il playoff. Perché possa succedere, la Vecchia Signora è chiamata a vincere e sperare in incroci favorevoli dagli altri campi delle 18 partite che si giocano tutte in contemporanea.

A proposito di Monaco-Juventus, parla così l'ex attaccante bianconero Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport, emittente per la quale commenterà la ricca notte di calcio internazionale: "Credo che la mossa di Openda titolare sia sostanzialmente intelligente, la leggo come dare l'opportunità a chi sta spesso fuori di ottenere minutaggio. E si riposa un po' anche il giocatore più importante, Yildiz, che a livello fisico deve stare giustamente sempre al top".

Prosegue e conclude Del Piero: "Testa di serie o no, c'è la voglia di dare un messaggio al resto della Champions e di provare a costruire dal punto di vista emotivo una squadra che sia forte. Se la giocherà così, con una squadra più felice a fine partita, se tutti faranno bene. I suoi undici li ha già in testa da un po', fino a oggi più o meno li ha fatti giocare e stasera accontenta un po' chi sta fuori".