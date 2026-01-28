Leverkusen-Villarreal, le formazioni ufficiali: sono 4 gli ex Serie A in campo
Di seguito le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Villarreal, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Schick, Meza. All. Kasper Hjulmand.
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Partey, Alassane; Oluwaseyi, Pepe. All. Marcelino.
ARBITRO: Eskas (Norvegia)
