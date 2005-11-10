Bologna, Orsolini: "Usciamo da questa situazione. Palladino super professionale"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere di Bologna, l'attaccante rossoblù Riccardo Orsolini ha parlato degli obiettivi della sua squadra: "Nell’immediato è uscire da questa situazione. Il problema più grande ora è risalire, rimettersi sopra la linea di galleggiamento: in questo momento storico l’obiettivo è cambiato, poi ci sarà tempo per pensare ad altro".

In panchina è arrivato Raffaele Palladino: "Super professionale, persona positiva. Sarà un modo diverso di giocare e lo avete già visto nella prima gara: noi esterni ci dovremo adattare non a un nuovo ruolo, ma a un’interpretazione del ruolo quasi del tutto diversa. Vedrete movimenti che non siete abituati a vedere: un po’ più centrali rispetto".

Su Domenico Tedesco prosegue: "Sul piano umano niente da eccepire: persona rara, squisita. Non è andato il fatto di non aver ottenuto risultati nell’immediatezza: le idee le aveva, non so se sarebbero uscite fuori nel tempo o no. È un tecnico più internazionale che italiano: forse in Italia alcune cose non le potevi fare, magari al Barcellona o al Borussia Dortmund sì. Forse non aveva gli interpreti per farle. A livello di rapporti c’è stato solo qualche episodio noto con Rowe, in cui Tedesco si è comportato fin troppo bene".