Lecce-Bologna, i convocati di Palladino: il tecnico chiama subito Darmian

Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, per la sfida di domani contro il Lecce. Spicca la presenza di Matteo Darmian, il cui acquisto è stato ufficializzato nella giornata di giovedì. Assenti Odgaard e Mbangula, oltre a Holm che si è fatto male con la nazionale e dovrà osservare un lungo stop.

PORTIERI: Happonen, Pessina, Skorupski.

DIFENSORI: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli.