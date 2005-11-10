Lecce-Bologna, i convocati di Palladino: il tecnico chiama subito Darmian
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 13:45Serie A
autore Gaetano Mocciaro
10.10.2026 13:45Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, per la sfida di domani contro il Lecce. Spicca la presenza di Matteo Darmian, il cui acquisto è stato ufficializzato nella giornata di giovedì. Assenti Odgaard e Mbangula, oltre a Holm che si è fatto male con la nazionale e dovrà osservare un lungo stop.
PORTIERI: Happonen, Pessina, Skorupski.
DIFENSORI: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
CENTROCAMPISTI: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli.
Altre notizie Serie A
Oggi
15:08 Serie A
Il Cagliari vola, ma Pisacane resta coi piedi per terra: "Non è cambiato nulla, obiettivo salvezza"
15:06 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Fabregas: "Kean out 7-10 giorni. La comunicazione con la Federazione però..."
15:00 Serie A
Gattuso su Pellegrini: "Per me non è fuori rosa, sta alla società decidere se reintregrarlo"
14:52 Serie ALive TMW
Live TMWTorino, Abate: "La sosta ci è stata utile, ora un mese importante. Possiamo giocare con due punte"