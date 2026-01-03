Kean rientrato a Firenze, 6 club di A su Adzic, Lazio su Fabbian: le top news delle 13

Buone notizie in casa Fiorentina, pronta a riaccogliere Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, l’attaccante è tornato al Viola Park e sarà a disposizione di Paolo Vanoli per l’allenamento odierno. Un rientro pesante in vista della sfida di domani al Franchi contro la Cremonese: dopo il passo falso di Parma, i viola devono ritrovare subito i tre punti per dare continuità al netto 5-1 inflitto all’Udinese. L’assenza di Kean, concessa per motivi familiari, aveva alimentato qualche malumore tra i tifosi, ma ora l’ex Juve è pronto a riprendersi la scena e a caricarsi la squadra sulle spalle.

Sul fronte mercato, la Lazio continua a lavorare per regalare un rinforzo a centrocampo a Maurizio Sarri. Il nome caldo è quello di Giovanni Fabbian: secondo Sky Sport, i biancocelesti hanno avviato contatti continui con il Bologna, forti anche dei buoni rapporti tra i due club. L’interesse è concreto, l’offerta ufficiale non è ancora arrivata ma è attesa a breve.

Capitolo giovani: a Vasilije Adzic è stato spesso suggerito di lasciare la Juventus per trovare continuità. Finora il montenegrino ha resistito, convinto di poter emergere a Torino, ma secondo La Gazzetta dello Sport il momento del prestito potrebbe essere arrivato. Il Pisa si è mosso per primo, ma anche Genoa, Cagliari, Cremonese, Parma e Lecce hanno chiesto informazioni. Il gol all’Inter e la personalità mostrata non sono passati inosservati: ora serve una maglia da titolare per completare la crescita.