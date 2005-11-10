McKennie-United, Alajbegovic-Chelsea: la Premier sui due bianconeri ma la Juve alza il muro

La Premier League butta un occhio dalle parti della Continassa. Il mercato invernale non è proprio lontanissimo, un mese e mezzo al via, e i club italiani ma non solo si stanno muovendo per cercare quegli elementi che possano permettere loro di fare quell’ulteriore step in più in vista della seconda parte di stagione. La Juventus sicuramente correrà ai ripari ma allo stesso tempo dovrà guardarsi dallo sguardo indiscreto dei club d’oltre Manica per due suoi giocatori. Si tratta di Weston McKennie e Kerim Alajbegovic.

Lo United su McKennie

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Manchester United del neo tecnico Mauricio Pochettino, arrivato nei giorni scorsi a sostituire Carrick, avrebbe messo nel mirino proprio il centrocampista statunitense. Giocatore di esperienza, è considerato una colonna per Luciano Spalletti e per questo motivo che la proposta è stata immediatamente rispedita al mittente.

Il Chelsea segue Alajbegovic

Stesso destino anche per quanto concerne l’interesse nei confronti del fantasista bosniaco. Su di lui ci sarebbero le attenzioni del Chelsea che lo avrebbe voluto a gennaio. Anche in questo caso la risposta è stata negativa. Entrambi i giocatori, si legge sul quotidiano sportivo, sono considerati centrali nella formazione bianconera alla ricerca della conquista del quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.