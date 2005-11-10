Svezia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Kolasinac e Alajbegovic partono titolari a Solna
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:53Calcio estero
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14.11.2026 19:53Calcio estero
Svezia e Bosnia scenderanno in campo alle ore 20.45 a Solna per la quinta giornata di Nations League (Lega B - Gruppo 4).
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La Svezia di Graham Potter affronta la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez nella quinta giornata della fase campionato di Nations League 2026/27. Se tra i padroni di casa non ci sono "italiani", nella formazione bosniaca trovano spazio due volti noto della nostra Serie A: Sead Kolašinac, difensore dell'Atalanta, e Kerim-Sam Alajbegović, attaccante della Juventus. Di seguito i due schieramenti alla Strawberry Arena di Solna.
Le formazioni ufficiali di SVEZIA-BOSNIA
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyökeres, Isak. Ct: Graham Potter.
BOSNIA ED ERZEGOVINA (3-5-2): Zlomislić; Kolašinac, Katić, Radeljić; Bašić, Demirović, Alajbegović, Gigović, Dedić; Bajraktarević, Tabaković. Ct: Sergej Barbarez.
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