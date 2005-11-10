Domani Belgio-Italia, Mancini: "Ero abbastanza positivo dopo l'andata. Faremo la nostra partita"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Belgio di Nations League, che gli Azzurri possono permettersi anche di pareggiare per passare il turno: "Essere qua e giocarci la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che i ragazzi hanno fatto fino a oggi. Non sarà semplice, il Belgio è un'ottima Nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta dell'andata: secondo me la squadra aveva fatto una partita diversa nel secondo tempo, poi nel complesso forse il Belgio meritava di vincerla"

L'Italia non si snaturerà

Mancini conferma che l'atteggiamento sarà il solito mostrato a San Siro qualche giorno fa: "Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Credo che il Belgio sia una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente e veloci, non si discosta molto dalla Francia. Dubbi per la rifinitura? Domani mattina vediamo, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni".