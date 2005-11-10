Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Omonia, Luciano Spalletti ha parlato dell’involuzione di Andrea Cambiaso e della possibilità di rivederlo in campo da titolare: “Lui è una persona intelligente, una persona profondamente sensibile. Un professionista serio, profondamente serio. Lui sa che io lo guardo e lo giudico, poi in base al suo comportamento restituisco. Lui sa che non dipende dal mio giudizio, ma dal suo comportamento. È un giocatore che ha già dimostrato, non deve dimostrare. Lui lo sa, è un percorso che ha già fatto. Sono cose che ci ha già messo a disposizione”.

Spalletti poi è tornato sul percorso di recupero di Kenan Yildiz: “Sta andando benissimo. Proprio stamani, siccome si è messo a fare un allenamento un po’ particolare di precisione, mi ha chiamato per farmi vedere cosa centrava, scegliendo il calcio. Io non vedo l’ora che possa farlo in partita, poi però c’è da lasciarlo tranquillo e da aspettare i tempi corretti.

Sennò si torna a mischiare la voglia di vederlo con la possibilità di non averlo a disposizione. Ormai siamo dentro questo vuoto, perché non avere un calciatore del suo livello a disposizione è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo, e se i calciatori si chiamano Alajbegovic, Boga o Kolo Muani è un bel modo. Però lui è lui, è un campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese”.