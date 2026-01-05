L'Inter continua a sondare il terreno per Mlacic: possibile nuovo duello con il Barça

L'Inter sta continuando a sondare il terreno per un giovane difensore centrale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono in corso contatti tra il club nerazzurro e Branimir Mlacic, 18enne centrale dell'Hajduk Spalato che deve però capire quale sia la migliore destinazione possibile per lui e soprattutto per il futuro, visto che è fondamentale che a quell'età trovi spazio e continuità.

Sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni. Marotta e i dirigenti di Viale della Liberazione sono quelli che sembrano essere più convinti nel tentativo di strapparlo ai croati, ma non manca la concorrenza del Barcellona, che finora ha solo chiesto informazioni. Un nuovo duello con i bluagrana può inscenarsi per un difensore dopo quello che i catalani hanno vinto per Joao Cancelo, ormai in procinto di trasferirsi in Spagna e di lasciare l'Al Hilal.