L'Inter vola, Milan e Napoli frenano. Vetta consolidata, ora la Champions League

Non si può parlare di svolta scudetto, ma l’Inter ora ha davvero il vento in poppa. Il crollo del Napoli contro la Juventus ha fatto precipitare la squadra di Conte a -9 da Chivu mentre il Milan, pareggiando all’Olimpico con la Roma, è ora distante cinque punti. I campionati non si decidono a gennaio e con sedici gare ancora a disposizione tutto è possibile. I nerazzurri però fino ad ora hanno dimostrato una costanza senza pari e salvo scivoloni improvvisi dovranno tenere le antenne dritte soprattutto negli scontri diretti. I confronti “alla pari” con le big fino ad ora sono stati un problema, e un’insidia in più è rappresentata dalla Champions League. Questa è la settimana del tutto o niente in cui i nerazzurri capiranno il proprio destino europeo. Vincere a Dortmund potrebbe anche non bastare per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. E i playoff potrebbero risucchiare risorse nel rush finale del campionato.

Chivu oggi non ha la calcolatrice in mano e non è tempo - almeno fino ad ora - di ipotizzare proiezioni future in ottica scudetto. La testa dell’allenatore rumeno è alla trasferta in Germania, in cui l’Inter proverà a ribaltare una maledizione europea che l’ha vista perdere gli ultimi tre confronti della League phase. Mercoledì dovrebbero esserci nuove rotazioni rispetto al roboante successo di Pisa, mantenendo però alcune certezze. La regia tra i piedi di Zielinski non dovrebbe essere toccata, diverso invece il discorso per il pacchetto arretrato con il possibile rientro dal primo minuto dell’ex giocatore giallonero Manuel Akanji.

Chi dovrà dare qualche risposta in più è sicuramente Yann Sommer. Chivu per gli errori del portiere svizzero si è reso le proprie responsabilità, ma è fuori dubbio che il rendimento dell’estremo difensore nerazzurro sia ampiamente al di sotto delle aspettative. Gli errori individuali ormai non si contano più solo sulle dita di una mano. Nonostante ciò - e nonostante quanto visto contro il Pisa - nel suo ex stadio ci sarà ancora lui a difendere la porta dell’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione però dovrà cominciare a guardarsi attorno per disegnare il futuro.