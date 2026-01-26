Tris della Signora a Conte, il QS in apertura: "Juve da urlo, Napoli a terra"

"Juve da urlo, Napoli a terra" è il titolo d'apertura del QS in edicola stamani. Juventus e Napoli si sono affrontate in un match che alla fine ha sorriso ai bianconeri, vittoriosi per 3-0. Un risultato importante, ma non privo di polemiche. La partita si è sbloccata al 22’ con il gol di David, seguito da Yildiz, che ha raddoppiato sfruttando un errore difensivo di Juan Jesus. Infine, Kostic ha siglato il tris, regalando ai tifosi bianconeri una vittoria fondamentale che rafforza le ambizioni Champions e permette a Spalletti di rifarsi dopo il ko dell'andata con Conte.

"Gasp frena Max all'Olimpico. Inter in volo a +5" - Nell'altro big match di giornata all’Olimpico di Roma, il match tra i giallorossi e i rossoneri si è concluso con un risultato di 1-1, un pari che, se da un lato non favorisce nessuno dei due, dall’altro permette all’Inter di mantenere un vantaggio rassicurante, portandosi a +5 sui rossoneri, a +9 su Napoli e Roma.

Calciomercato - "Tutto su Perisic. Chivu aspetta il grande ritorno": da metà settimana può sbloccarsi la trattativa per il ritorno dell'esterno croato. Il Besiktas in pressing su Luis Henrique.